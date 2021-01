Intervento della Polizia in piazza Scaravilli per disperdere gli assembramenti di ragazzi. Cinque o sei volanti sono arrivate sul posto intorno alle 21. Come in altre occasioni, all’arrivo delle Polizia il grosso delle persone presenti in piazza si è allontanato rapidamente. Un paio di gruppetti invece si sono attardati e gli agenti si sono avvicinati ai ragazzi identificandoli.