Bologna. Calci e pugni ai poliziotti e volante danneggiata

Un cittadino romeno del 2002 è stato arrestato per tentata rapina in concorso con soggetto ignoto. Il 22enne era infatti entrato nel supermercato con un amico che aveva riempito uno zaino di oltre 500 euro di merce. Visto dal vigilante, quest’ultimo si dà alla fuga abbandonando lo zaino mentre il 22enne, bloccato all’interno del negozio, spintona violentemente l’addetto alla sicurezza e prova a colpirlo con dei pugni senza riuscirici. Sopraggiunta la volante del commissariato Santa Viola, l’uomo è stato portato in questura ed è risultato avere un unico precedente specifico risalente a quando era minorenne. Sequestrato un berretto (che il reo utilizzava unitamente alla mascherina per non rendersi reperibile) e i due zaini. All’interno c’era refurtiva per un valore di 560 euro restituita al negozio (cioccolata, gomme da masticare, crema per il corpo). L’uomo è stato tradotto alla Dozza in attesa della convalida dell’arresto.