Bologna. Elettra Lamborghini ha il Covid

“Ciao, sono Elettra Lamborghini, non twerko da 4 giorni 7 ore e 9 minuti…e ho il Covid”. Con un breve video su Instagram la Regina del Twerk ed ereditiera d’oro ha confermato ai suoi follower quanto già era stato anticipato da TvBlog. Neanche a dirlo, il post ha fatto il giro del web facendole collezionare in poco più di un’ora più di 200mila like.

Elettra è uno dei personaggi più amati del momento, non solo per la sua prorompente e vulcanica bellezza ma per una personalità che mette in bella mostra in moltissime occasioni. Ormai sono indimenticabili le sue performance sul palco del Festival di Sanremo 2020, in cui si è messa in gioco tra mise sexy e stravaganti e un iconico duetto con Myss Keta.

Per il video in questione ha scelto un look a dir poco casalingo: pigiama comodo, delle buffe pantofole rosa di pelo a forma di fenicottero e una coroncina brillante sulla testa, da Queen quale è. La Lamborghini adora sempre scherzare con la sua immagine, proponendosi spesso ai suoi follower anche nelle vesti di casalinga tuttofare. Questa volta, però, l’ironia è stato un modo per sdrammatizzare su un argomento niente affatto divertente.

“Sono costretta a stare a casa, questo è il mio cane che non mi sopporta più perché ovviamente non mi si può avvicinare”, prosegue nel video. Il Covid la terrà lontana per un po’ anche dal suo amato marito Afrojack, con il quale è convolata a nozze a settembre 2020 e del quale di recente ha parlato a Domenica In, con non poca emozione.

“Fino a poco fa ero twerking Queen, ora sono Covid Queen”, ha aggiunto poi scherzando. Niente curve vertiginose né balletti scatenati per Elettra Lamborghini, questa volta l’attenzione è rivolta alle sue condizioni di salute. La ricca ereditiera ha voluto sottolineare come sia stata sempre molto attenta, seguendo tutte le precauzioni del caso, anzi a detta sua in modo fin troppo esagerato. Nonostante ciò, dopo aver fatto diversi tamponi per fortuna negativi, è stata contagiata e adesso deve fare i conti con la quarantena forzata.

“Ringrazio il Signore perché sto bene, c’è gente che purtroppo è finita in ospedale”, ha detto la splendida Elettra che per fortuna sembra non avere al momento sintomi gravi, a eccezione di un raffreddore e di qualche colpo di tosse. Dietro il sorriso e la voglia di alleggerire questa situazione, però, non è riuscita a nascondere un po’ di (comprensibile) tristezza, aggiungendo di sentirsi un po’ depressa. Come darle torto?

“Mettete la mascherina, vi prego! Se no lo prendiamo tutti e non ne usciamo più”, ha concluso la Lamborghini. Un consiglio dal profondo del cuore per i milioni di fan che la seguono con tanto affetto. La Regina del Twerk avrebbe dovuto iniziare la sua nuova avventura come opinionista nella nuova edizione del reality L’Isola dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. A causa del Covid non sarà presente nella prima puntata in onda lunedì 12 marzo. Esordio rimandato, si spera al più presto.