ulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna Borgo Panigale e il Raccordo di Casalecchio in direzione di Ancona, il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda a causa di un camion in fiamme al km 8.

Il fermo si è reso necessario per agevolare le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco. Al momento si registrano code di 1 km anche in carreggiata nord verso la A1 Milano-Napoli. Sul posto sono inoltre presenti, il personale di Autostrade per l’Italia e la Polizia Stradale.