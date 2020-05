Bologna, Fico riparte il 2 giugno

(ANSA) – BOLOGNA, 30 MAG – A Bologna il 2 giugno riparte Fico, il parco dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia, con i suoi ristoranti, il Summer Camp e la Summer School per bambini e ragazzi, e il cinema all’aperto. “Dopo i mesi della chiusura per il lockdown, Fico Eataly World sta lavorando con tutti gli imprenditori del parco per avere luoghi sicuri sia all’interno che all’esterno. Abbiamo studiato nuove esperienze guidate e iniziative speciali per tutte le età”, ha detto Tiziana Primori, ad di Fico.



