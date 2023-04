BOLOGNA. I CARABINIERI DI VERGATO APRONO LE PORTE AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE

Condividi l'articolo

Vergato (BO): E’ stata una giornata ricca di emozioni, quella che una sessantina di alunni dell’Istituto Comprensivo di Marzabotto (BO) – Bambini del 44, hanno trascorso nella caserma di via Modena, in occasione dei contributi dell’Arma dei Carabinieri alla formazione della cultura della legalità tra i giovani, per l’anno scolastico 2022/2023. Il Maggiore Nicola Carrera (Comandante della locale Compagnia) e i suoi collaboratori hanno mostrato ai ragazzi in maniera chiara e semplice alcune attività dei Carabinieri: la Sezione Radiomobile, il Nucleo Cinofili e il Nucleo Artificieri Antisabotaggio che appassionano i più giovani per la presenza delle autoradio, gli amici a quattro zampe e il robot telecomandato, utilizzato a distanza per il controllo e l’apertura di pacchi e involucri sospetti. Infine, come i protagonisti delle fiction televisive di genere crime/poliziesco, gli studenti hanno provato a rilevare le impronte digitali latenti, grazie al personale della squadra rilievi della Sezione Operativa.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna