Bologna. Mezzi pubblici, con la pandemia meno attese

9 minuti, con il 34% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti, -1 minuto rispetto al 2019. Questi i tempi di attesa dei trasporti pubblici a Bologna e in Romagna, secondo il report 2020 di “Moovit”, sviluppatrice di una delle app più utilizzate nel mondo.

Lo studio è stato elaborato utilizzando i big data provenienti da centinaia di milioni di spostamenti di utenti dell’app Moovit nel 2020 in decine di aree metropolitane del mondo e tramite dei sondaggi svolti tramite la stessa app.

L’impatto della pandemia

In media il 15% degli utenti nel corso del 2020 ha definitivamente smesso di spostarsi quotidianamente (anche per effetto dello smart working e per le prolungate chiusure delle attività commerciali), il 42% ha diminuito l’utilizzo dei mezzi pubblici, il 35% li utilizza come prima, il 3% li utilizza più di prima e il 6% è passato a un mezzo privato abbandonando quello pubblico.

Tra le aree analizzate nel mondo, 9 si trovano in Italia: Roma e il Lazio, Napoli e la Campania, Milano e la Lombardia, Torino e Asti, Venezia, Firenze, Palermo e Trapani, Bologna e Genova e Savona. Il report include gli spostamenti effettuati dagli utenti con autobus urbani ed extraurbani, tram, metropolitane, treni regionali, funicolari e ascensori.

Tempi medi per raggiungere la propria destinazione

Roma, Milano e Napoli sono le grandi città in cui si passa più tempo sui mezzi pubblici. Da rilevare con attenzione il dato del capoluogo campano: meno otto minuti rispetto a un anno prima.

48 minuti – Roma e Lazio (-4 minuti rispetto al 2019)

43 minuti – Milano e Lombardia (nessuna variazione rispetto al 2019)

38 minuti – Napoli e Campania (-8 minuti rispetto al 2019)

37 minuti – Palermo e Trapani (+1 minuto rispetto al 2019)

35 minuti – Firenze (-1 minuto rispetto al 2019)

35 minuti – Venezia (-3 minuti rispetto al 2019)

34 minuti – Bologna e Romagna (-1 minuto rispetto al 2019)

34 minuti – Genova e Savona (+1 minuto rispetto al 2019)

Trasporti pubblici e tempi di attesa: la classifica delle città

Le città in cui si passa più tempo alla fermata sono Palermo, Trapani e Napoli:

24 minuti – Palermo e Trapani (nessuna variazione rispetto al 2019, 7% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti)

20 minuti – Napoli e Campania (5% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti, -3 minuti rispetto al 2019)

15 minuti – Roma e Lazio (13% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti, -1 minuto rispetto al 2019)

12 minuti – Torino e Asti (16% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti, -1 minuto rispetto al 2019)

10 minuti – Genova e Savona (25% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti, +1 minuto rispetto al 2019)

9 minuti – Bologna e Romagna (34% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti, -1 minuto rispetto al 2019)

9 minuti – Firenze (30% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti, -2 minuti rispetto al 2019)

9 minuti – Milano e Lombardia (32% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti, nessuna variazione rispetto al 2019)

8 minuti – Venezia (34% dei viaggi con un tempo di attesa inferiore ai 5 minuti, -2 minuti rispetto al 2019)

La distanza media percorsa a piedi durante un viaggio di andata varia notevolmente da città a città: in testa alla classifica italiana c’è Venezia.

803 metri – Venezia (il 26% degli utenti percorre più di 1 chilometro)

677 metri – Firenze (il 18% degli utenti percorre più di 1 chilometro)

670 metri – Milano e Lombardia (il 19% degli utenti percorre più di 1 chilometro)

641 metri – Bologna e Romagna (il 17% degli utenti percorre più di 1 chilometro)

616 metri – Torino e Asti (il 16% degli utenti percorre più di 1 chilometro)

599 metri – Napoli e Campania (il 16% degli utenti percorre più di 1 chilometro)

550 metri – Palermo e Trapani (il 13% degli utenti percorre più di 1 chilometro)

524 metri – Roma e Lazio (l’11% degli utenti percorre più di 1 chilometro)

494 metri – Genova e Savona (il 10% degli utenti percorre più di 1 chilometro)

La distanza media percorsa ogni mattina è simile a Roma e Milano:

7 km – Milano e Lombardia (il 15% degli utenti percorre oltre 12 chilometri)

7 km – Bologna e Romagna (il 14% degli utenti percorre oltre 12 chilometri)

7 km – Venezia (il 13% degli utenti percorre oltre 12 chilometri)

7 km – Roma e Lazio (il 14% degli utenti percorre oltre 12 chilometri)

6 km – Torino e Asti (l’11% degli utenti percorre oltre 12 chilometri)

6 km – Napoli e Campania (il 10% degli utenti percorre oltre 12 chilometri)

4,5 km – Genova e Savona (il 7% degli utenti percorre oltre 12 chilometri)

4 km – Firenze (il 6% degli utenti percorre oltre 12 chilometri)

3 km – Palermo e Trapani (l’1% degli utenti percorre oltre 12 chilometri)

Trasporti pubblici: cosa chiedono gli utenti

Le richieste degli utenti alle amministrazioni locali sono molto chiare: il 48% degli utenti chiede mezzi meno affollati, il 25% degli utenti chiede tempi di viaggio inferiori e il 27% degli utenti chiede mezzi più sicuri

Alla domanda “Cosa ti incoraggerebbe a utilizzare più spesso i mezzi pubblici durante la pandemia?”, le risposte sono tutte di buonsenso: distanze sociali rispettate alla fermata e a bordo dei mezzi; sanificazione costante dei mezzi; tempi di attesa alla fermata ridotti per evitare assembramenti con passaggi

dei mezzi più frequenti; informazioni accurate in tempo reale sul servizio ed eventuali modifiche; presenza di dispenser di gel igienizzante a bordo dei mezzi

Monopattini elettrici e servizi in sharing: come cambia la micromobilità

In Italia la percentuale di utenti che non ha mai utilizzato i mezzi di micromobilità in sharing è così ripartita:

88% – Palermo e Trapani

85,5% – Genova e Savona

85% – Napoli e Campania

84% – Roma e Lazio

82% -Torino e Asti

81% – Venezia

81% – Milano e Lombardia

78% – Firenze

76% – Bologna e Romagna

La percentuale di chi utilizza quotidianamente i mezzi di micromobilità in sharing è così ripartita:

3% – Venezia

2% – Torino e Asti

2% – Bologna e Romagna

2% – Palermo e Trapani

1,5% – Roma e Lazio

1% – Firenze

1% – Milano e Lombardia

0,5% – Napoli e Campania

0,3% – Genova e Savona