Bologna: Mihajlovic, in emergenza ma col Milan ce la giochiamo

(ANSA) – BOLOGNA, 22 OTT – Le difficoltà, in casa Bologna,

che domani sera attende il Milan al Dall’Ara, sono oggettive.

Sinisa Mihajlovic non le nasconde: “Viola è appena arrivato, ma

è infortunato e non è disponibile”, così come Kingsley.

“Schouten torna, ma è fuori da due mesi e ha al massimo mezzora

nelle gambe. Dominguez vediamo, è in dubbio. Ha avuto un

problema al soleo, proviamo ma non è certo”. Uomini contati in

mediana, con Svanbeg e Soriano unici disponibili. Con loro,

Dominguez o Medel: “Non ci sono altre soluzioni, se Nico non

recupera gioca Medel, con Binks in difesa”.

Al netto dei problemi, però, Mihajlovic non vuole scuse: “Anche il Milan ha i suoi, tra Covid e infortunati. Sono reduci

da una sconfitta in Europa, ma sono secondi, hanno giovani forti

e hanno subito solo sette gol. I rossoneri sono una squadra in

crescita, ma ce la possiamo giocare e ce la giocheremo: a patto

di essere più concreti che a Udine, perché non possono servire

23 tiri per fare un gol, il Milan non ce li concederà”.

Il tecnico chiude tornando a pungere l’arbitro Abisso dopo

l’episodio Skorupski-Becao che è costato il pareggio a Udine: “In settimana mi aspettavo che mi chiamassero per dirmi che

hanno cambiato le regole, ma a quanto pare non è così. Se adesso

si possono fare i blocchi ci adatteremo a questa soluzione e

vediamo cosa succede: è una lotteria”. (ANSA).



