BOLOGNA. NASCONDE LA DROGA IN CANTINA: 17ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

Condividi l'articolo

Bologna – Quartiere San Donato, 13 giugno 2022: I Carabinieri della Stazione Bologna San Ruffillo hanno arrestato un 17enne rumeno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito ieri pomeriggio, durante un ordinario servizio di controllo del territorio di Carabinieri e Polizia Municipale, con l’impiego anche di unità cinofile, in un’area frequentata da spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti. È stato proprio uno dei pastori tedesco impiegati a condurre gli operanti in direzione di una cantina affacciata sulla strada. Rintracciato dai Carabinieri, il proprietario ha riferito che a utilizzare l’immobile era il suo figliastro che in quel momento si trovava in casa. Invitato a scendere in strada il giovane, 17enne rumeno, ha aperto la cantina agli operanti che hanno eseguito una perquisizione locale, durante la quale hanno rinvenuto quasi 3 kg di droga (1.619 grammi di marijuana, 1.155 grammi di hashish e 87 grammi di cocaina), un bilancino digitale e materiale adatto al confezionamento della sostanza stupefacente. Il minore si è giustificato asserendo di non essere lui il proprietario della droga, ma di conservarla per conto di un suo amico di cui però non sapeva indicare le generalità o altri elementi. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna il minore arrestato è stato tradotto in un Centro di Giustizia Minorile.

All. Foto CC Bologna.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna