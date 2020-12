Bologna prima per qualità vita, effetto Covid sul Nord

(ANSA) – ROMA, 14 DIC – Nell’anno più difficile tra contagi,

decessi, crisi economiche, lockdown e quarantene, é Bologna la

prima città per qualità della vita, secondo la 31esima indagine

del Sole 24 Ore sul benessere nei territori, pubblicata oggi,

che stavolta intende raccontare in presa diretta il differente

impatto della pandemia da coronavirus sulle varie aree del

Paese. Bologna guadagna ben 13 posizioni e traina un po’ tutte

le province dell’Emilia Romagna. Ben cinque su nove si

incontrano tra le prime venti: oltre al capoluogo, Parma (8ª),

Forlì Cesena (14ª), Modena (15ª) e Reggio Emilia (17ª). Seconda

è Bolzano e terza Trento, che hanno saputo tenere le posizioni

anche nell’anno della pandemia, benché siano ora attese alla

prova di un inverno difficile per l’economia della montagna. A

parte queste due province, è’ soprattutto il Nord a uscire

penalizzato dagli effetti su larga scala del virus. Le province

lombarde hanno segno negativo, in peggioramento rispetto allo

scorso anno, ad eccezione di Sondrio e Mantova. Colpita anche

Milano – vincitrice sia nel 2018 sia nel 2019 – che perde 11

posizioni. Se il Nord scende, il Sud non scala la classifica ma

resta al fondo con i problemi di sempre. Questo anno chiude la

classifica Crotone, preceduta da Caltanissetta, ultima lo scorso

anno. (ANSA).



