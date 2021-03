Bologna. Pronto soccorso sanità, uno sportello per i reclami: la Lega offre il suo aiuto per dare risposte alle segnalazioni dei cittadini

BOLOGNA, 4 MAR – “L’importante è la salute” recita un antico adagio. E i tempi, non solo di emergenza, che viviamo confermano quanto sia cruciale il mondo della sanità e dell’assistenza. Ma anche la sanità e l’assistenza, in questo periodo di grande complessità, mostrano sempre più spesso i loro limiti a danno della qualità della vita dei cittadini. Ecco perchè nasce il “Pronto soccorso sanità”, un nuovo spazio di ascolto che il gruppo Lega in Consiglio regionale offre a tutti i suoi elettori e a tutti i cittadini emiliano romagnoli: un punto di raccolta di segnalazioni per malfunzionamenti, ritardi vaccini/tamponi, casi di malasanità. Uno sportello vero e proprio che servirà alla Lega per trovare una risposta alle segnalazioni dei cittadini andando a chiedere conto ai diretti responsabili cercando la migliore soluzione possibile. Un servizio che, risolvendo ogni singolo caso, ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi sanitari offerti ai cittadini della nostra regione.

Questi i contatti del Pronto Soccorso Sanità della Lega dell’Emilia Romagna

WHATSAPP 337 126 1380

TELEGRAM @GruppoLegaER

FACEBOOK Gruppo Regionale Lega Emilia e Romagna