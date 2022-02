Bologna si candida tra 100 città Ue a impatto zero nel 2030

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 07 FEB – Bologna vuole rientrare tra le 100

città europee a impatto climatico zero, da raggiungere entro il

2030. La candidatura, inviata a Bruxelles lunedì scorso, è stata

presentata stamane dal sindaco Matteo Lepore. Si tratta di una

delle missioni proposte dalla Commissione europea con

l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’impegno verso la

neutralità climatica di alcuni centri urbani del continente.

“Le città – si legge in un documento della Commissione –

coprono il 3% del territorio terrestre ma producono oltre il 70%

delle emissioni di gas ed effetto serra. Ecco perché l’attuale

emergenza deve essere affrontata nelle città e da coloro che le

abitano”. “È un obiettivo ambizioso, perché il resto dell’Europa

ha come scadenza il 2050, ma lo dobbiamo ai nostri giovani – ha

detto Lepore – per fortuna abbiamo dei piani già approvati che

ci permettono di usare fondi del Pnrr sulle questioni della

transizione ecologica”.

L’amministrazione comunale – in città la percentuale più

cospicua delle emissioni viene dagli edifici (70,5%) –

interverrà in vari settori. Dall’efficientamento energetico, con

la riqualificazione dell’edilizia pubblica, alla mobilità, dove

tra gli obiettivi c’è la decarbonizzazione del trasporto

pubblico locale e investimenti sulle ciclabili di 12 milioni di

euro. Tra gli interventi anche la trasformazione a Led dei

centri luce del Comune, la costruzione da parte di Hera di un

impianto per trasformare l’energia elettrica in eccesso prodotta

da fonti rinnovabili in gas verde e la promozione delle comunità

energetiche di quartiere.

La decisione sulla candidatura è attesa per la fine di marzo.

(ANSA).



