Bologna: Sinisa, ‘voglio altre due vittorie’

(ANSA) – BOLOGNA, 28 LUG – Sinisa Mihajlovic vuole chiudere

in bellezza. “Abbiamo fatto il record di punti dell’era Saputo.

Siamo a 46 punti e ce ne sono 6 ancora in palio. Voglio il

massimo”. E vuole fare uno scherzetto alla Fiorentina, penultimo

avversario dell’anno: “Quando allenavo a Firenze, mi fischiavano

anche quando vincevo. Da questo punto di vista non ho un bel

ricordo”.

Ha invece buone sensazioni relativamente ai ragazzi che sta

lanciando in rossoblù: “Da inizio campionato a oggi, Tomiyasu,

Schouten, Svanberg, Dominguez e Orso hanno fatto bene, come

Barrow. Ora ha qualche difficoltà Sansone ma è normale: pure lui

e Soriano, da quando sono arrivati, sono stati valorizzati.

Voglio che i calciatori mi assomiglino un po’ caratterialmente.

Abbiamo vinto 6-7 partite all’ultimo respiro, non può più essere

un caso”.

Sotto esame resta Skov Olsen, da decidere se giocherà domani

a Firenze: “Vedremo. Da valutare anche Barrow o Santander in

attacco, con Palacio squalificato”. L’ultimo commento di Sinisa,

prima della trasferta di Firenze, riguarda i tre voti contrari

incassati sulla delibera relativa alla cittadinanza onoraria,

che gli sarà conferita a settembre: “Spero che chi ha votato

contro si sieda al mio fianco al tavolo, quando mi conferiranno

la cittadinanza. Magari parlando cambieranno idea su di me,

umanamente parlando. Se hanno guardato alla politica mi

dispiace, la politica non ha nulla a che fare con la mia

cittadinanza onoraria”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte