Bologna, Soumaoro positivo al coronavirus

(ANSA) – BOLOGNA, 30 SET – Cattive notizie in casa Bologna:

Adama Soumaoro è risultato positivo al coronavirus. Lo rende

noto il club, con una nota: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in

seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al

Covid-19 del calciatore Adama Soumaoro. Come da protocollo sono

state avvertite le autorità sanitarie locali e il giocatore è

stato posto in isolamento domiciliare”. Soumaoro è l’unico

contagiato ed entro due giorni il gruppo squadra effettuerà

nuovamente i tamponi per scongiurare ulteriori contagi. (ANSA).



—

