Bologna. Superbonus 110%, aggiornamenti e proposte dal credito cooperativo

SUPERBONUS 110%: AGGIORNAMENTI

E PROPOSTE DAL CREDITO COOPERATIVO

Martedì 9 marzo webinar su Zoom promosso da Confcooperative Emilia Romagna e dalla Federazione regionale delle BCC.

(Bologna, 5 marzo 2021) – “Superbonus110%: aggiornamenti e proposte del credito cooperativo”. È questo il titolo del webinar in programma martedì 9 marzo a partire dalle ore 15 su piattaforma Zoom, promosso da Confcooperative Emilia Romagna e dalla Federazione BCC dell’Emilia-Romagna.

L’incontro ha lo scopo di offrire un approfondimento sullo strumento del Superbonus 110% finalizzato agli interventi in ambito edilizio. Saranno analizzate da esperti del settore la normativa di riferimento aggiornata secondo le ultime modifiche legislative, le opportunità e le questioni interpretative ancora aperte. Nel corso dell’evento saranno illustrati anche gli strumenti operativi messi a disposizione dalle Banche di Credito Cooperativo presenti in Emilia-Romagna, per agevolare la fruizione del beneficio da parte dei cittadini.

Programma. I lavori saranno aperti alle 15 da Francesco Milza (presidente Confcooperative Emilia Romagna) e Mauro Fabbretti (presidente Federazione BCC dell’Emilia-Romagna). A seguire sono previsti gli interventi di Maria Adele Prosperoni (servizio Ambiente ed Energia Confcooperative) che illustrerà la normativa di riferimento, di Alessandro Vernice (Italian Consulting Network) sullo strumento del credito di imposta, di Massimo Tufano (responsabile Grandi Accordi – Iccrea Banca) ed Ettore Battaiola (vicedirettore Direzione Credito – Cassa Centrale Banca) sullo strumento della cessione del credito.

Spazio poi agli interventi delle BCC del territorio con Michael Cassanelli (Banca Centro Emilia), Stefano Clementi (Banca Malatestiana), Riccardo Selleri (BCC Felsinea), Matteo Rivaroli (BCC Sarsina), Daniele Bagni (Credito Cooperativo Romagnolo), Davide Varisani (Emil Banca), Fausto Poggioli (La BCC ravennate forlivese imolese), Davide Brigliadori (RivieraBanca), Ma uro Gherardi (RomagnaBanca).

Per partecipare è necessario compilare il form al seguente link: https://forms.gle/ zLQveBXeNh4Abhqr8

Gli iscritti riceveranno via mail il link di accesso al webinar poco prima dell’evento.

Superbonus_Invito e programma_09.03.2021 (1)