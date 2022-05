Bologna: ufficiale arrivo del ds Sartori

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 31 MAG – Giovanni Sartori è il nuovo direttore

sportivo del Bologna. A ufficializzarne l’ingaggio è il club

rossoblù attraverso una nota. Classe 1957, nativo di Lodi, dopo

avere giocato ed allenato ha iniziato al Chievo nel 1992 la

carriera da direttore sportivo, passando poi nel 2014

all’Atalanta. Prenderà il posto di Riccardo Bigon, congedato dal

patron rossoblù Joey Saputo: “Ringrazio affettuosamente Riccardo

per il lavoro di questi anni e gli auguro ogni fortuna. È sempre

difficile assumere decisioni del genere, specie quando si ha a

che fare con professionisti che si sono sempre dedicati con

impegno al lavoro per il vlub”.

Un saluto arriva anche dall’ad Claudio Fenucci, che ha

lavorato al fianco di Bigon dal 2016 al 2022: “A Riccardo va un

grande grazie da parte mia e da parte del club per questi sei

anni trascorsi insieme e per il fondamentale contributo che ha

sempre dato alla gestione dell’area tecnica e allo sviluppo

delle metodologie di lavoro all’interno di questa, con passione

e costante attaccamento ai colori rossoblù”. A Bologna inizia

l’ora di Giovanni Sartori, l’uomo mercato capace di portare in

Europa prima il Chievo e poi l’Atalanta. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte