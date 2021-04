Bologna. Vaccini, mancano 400mila dosi per coprire tutti gli over 70. Oggi via alle prenotazioni

Alle 8 del mattino del 10 aprile, secondo il monitoraggio del Governo, l’Emilia-Romagna aveva assicurato la prima dose di vaccino al 79,7% degli anziani con più di ottant’anni e al 27,8% delle persone dai 70 ai 79 anni. Oggi si parte con le prenotazioni per la fascia d’età 70-74. Ma c’è il solito problema: quello delle forniture. Ieri pomeriggio la Regione era rimasta con poco più di 160 mila dosi e ne aspetta 120 mila in settimana. Poche per sperare di andare a 30 mila punture al giorno, e che dopo la visita del commissario per l’emergenza Figliuolo si conta di raggiungere solo negli ultimi dieci giorni del mese.