Bolsonaro minaccia di picchiare un giornalista

(ANSA) – BRASILIA, 24 AGO – Il presidente brasiliano Jair

Bolsonaro ha minacciato di picchiare un giornalista che gli ha

chiesto spiegazioni su una presunta malversazione di denaro che

coinvolgerebbe sua moglie, Michelle. “Avrei voglia di romperti

il muso a pugni”, ha risposto il capo dello Stato a un reporter

del quotidiano O Globo.

La domanda del giornalista si riferiva a un caso che

coinvolge un ex collaboratore della famiglia Bolsonaro, Fabricio

Queiroz, agli arresti domiciliari per riciclaggio e associazione

illecita. Secondo la procura di Rio de Janeiro, Queiroz avrebbe

dirottato denaro pubblico quando era consigliere dell’allora

deputato statale, Flavio Bolsonaro, figlio del presidente. Il

quotidiano Folha de Sao Paulo recentemente ha pubblicato dati

bancari di Queiroz in cui risultano più di 20 assegni intestati

a Michelle Bolsonaro.(ANSA).



