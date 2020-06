L’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ha precisato tramite una portavoce che non intende votare Joe Biden alle prossime elezioni, smentendo quanto riportato in una sua intervista al Telegraph. “Negli ultimi giorni ha costantemente detto che voterà il nome di un repubblicano conservatore. Non ci devono essere dubbi, non voterà per Trump o per Biden”, ha spiegato la portavoce Sarah Tinsley.



