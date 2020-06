Bolton, Trump chiese aiuto a Xi per rielezione

Donald Trump chiese al presidente cinese Xi Jinping di aiutarlo a vincere le elezioni nel 2020 promettendo sconti di dazi se avesse acquistato prodotti agricoli americani cruciali per la sua base elettorale.

E quando il leader di Pechino acconsentì, lo definì “il più grande leader della storia cinese”, ignorando poi tutte le questioni dei diritti umani, dall’anniversario di piazza Tienanmen alle persecuzioni degli uiguri.

E’ una delle rivelazioni bomba di ‘The Room Where It Happened’, il libro dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton che l’amministrazione Trump vuole bloccare prima della sua uscita in libreria il 23 giugno. Ma non è l’unica, secondo le anticipazioni dei media Usa.

“Mi è difficile identificare una decisione di Trump durante la mia permanenza alla Casa Bianca che non sia stata dettata da calcoli per la rielezione”, scrive Bolton, affermando che l’inchiesta di impeachment avrebbe dovuto indagare il presidente non solo per le sue pressioni sull’Ucraina ma anche per altri episodi.



