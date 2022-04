Bonaccini, se le risorse Pnrr non vengono spese le usiamo qui

Condividi l'articolo

(ANSA) – MODENA, 01 APR – “Se le risorse Pnrr non verranno

spese o programmate, non succeda come per i fondi europei che

tornano a Bruxelles e a Roma e nessuno li vede. Noi ci

candidiamo ad averne di più, perché siamo sicuri che da queste

parti siamo in grado di spendere tutto quello che deve

arrivare”. Lo afferma Stefano Bonaccini, presidente

dell’Emilia-Romagna, nel suo intervento al dibattito ‘Italia

domani – Dialoghi sul Piano nazionale di ripresa e resilienza’,

che si è svolto al Forum Monzani di Modena.

Da presidente della conferenza delle Regioni, ha aggiunto

Bonaccini, “mi sono battuto affinché il sud avesse più risorse

Pnrr rispetto al centro nord, perché questa opportunità può

colmare le differenze, se le risorse sono spese bene”. “La

Germania è diventata la Germania – ha concluso il presidente –

perché dopo la caduta del muro di Berlino l’ovest ha teso la

mano all’est”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte