Bonaccini,scuola riapra senza plexiglass

(ANSA) – BOLOGNA, 06 GIU – “Abbiamo chiesto si possa tornare a scuola in presenza, il più possibile, entro settembre e non attraverso un computer”. E per quanto riguarda invece le barriere in plexiglass, “se fosse possibile evitarlo sarebbe meglio”. Lo ha detto il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dopo aver salutato gli studenti di San Lazzaro, nel Bolognese, riuniti al parco per la fine dell’anno scolastico: bimbi di quinta elementare e terza media, ognuno all’interno del suo hula hoop.



