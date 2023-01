Condividi l'articolo

“Non sono per nulla sorpreso, perché rispetto a quanto accaduto finora non abbiamo avuto, dal mio punto di vista, sufficienti spiegazioni. Sono però umanamente deluso, ma non per la sua decisione di passare al Misto, quanto per tutta la vicenda”. Così all’ANSA il co-portavoce di Europa Verde e deputato Angelo Bonelli, in merito all’annuncio del deputato Aboubakar Soumahoro, eletto con l’Alleanza Verdi e Sinistra, di passare al gruppo Misto.

