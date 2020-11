Bonera, il Milan deve tenere alta l’intensità

(ANSA) – MILANO, 29 NOV – “Non credo che sia il momento di

firmare per nulla, dobbiamo concentrarci sul lavoro quotidiano,

sappiamo che solo così possiamo rimanere in alto fino alla fine.

Se abbassiamo l’intensità non andremo da nessuna parte”.

Dall’alto della classifica, Daniele Bonera chiarisce che il

Milan ora non deve accontentarsi di pensare al quarto posto, ma

raccomanda costanza dopo la vittoria contro la Fiorentina. Questo successo porta i rossoneri a +5 punti sull’Inter e a

+6 dalla Juventus. “E’ importante essere davanti – ha osservato

Bonera -, ma non deve diventare qualcosa che ci toglie forze.

Dobbiamo pensare a quello che abbiamo fatto per essere lì. In

questo gruppo lo sappiamo bene. Dobbiamo avere la voglia di

migliorarci ogni giorno, altrimenti resteremo ben poco lì

davanti”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte