“Abbiamo i primi dati delle famiglie che hanno fatto domanda entro il 30 giugno per l’assegno unico e universale: sei milioni su sette milioni di nuclei familiari, una risposta altissima. Di questi 6 milioni quasi la metà riceve la cifra massima, il 60% riceve una cifra tra i 150 e i 175 come importo base, poi ci sono le maggiorazioni”. Lo ha detto al ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Uno mattina.

