Bonolis alla Triestina, è Davide il figlio di Paolo

INSIEME PER UN FERRAGOSTO SICURO: IL COMITATO PROVINCIALE PER L’ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA TRACCIA LE LINEE GUIDA PER CONSENTIRE SERENE FESTIVITA’ Rimini, 9 agosto 2022 Presieduto dal Prefetto, si è tenuto stamane il Comitato Provinciale per l’Ordine e la...