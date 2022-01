Bonolis e Laurenti, Avanti un altro! Pure di sera

Condividi l'articolo

Prende il via «Avanti un altro! Pure di sera» dal 16 gennaio, in prima serata su Canale 5. A condurre il game-show Paolo Bonolis, affiancato da Luca Laurenti. Nel primo appuntamento giocheranno alcuni concorrenti del GFVIP che risponderanno alle domande per un nobile scopo: in questa occasione, infatti, il montepremi verrà devoluto al CE.R.S (www.adottaunangelo.it), Onlus che si occupa di assistenza specialistica domiciliare gratuita a bambini con gravi disabilità. Scenderanno in campo Alex Belli, Patrizia De Blank, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Raffaella Fico, Martufello, Aldo Montano, Massimiliano Rosolino, Ainett Stephens e Flavia Vento. Elisabetta Gregoraci e Pierfrancesco Pingitore saranno ospiti durante la serata per porre loro curiosi quesiti. Nel corso delle altre puntate speciali in prime-time, si affronteranno, invece, alcune categorie: Bel Paese vs Rivoluzionari; Artisti vs Manie; Meteore vs Specialisti; Campioni vs Natura, Nobiltà vs TV Locali; Nerd vs Extreme. Il meccanismo del gioco sarà rivoluzionato e vedrà la formazione di due squadre che, a rotazione, si misureranno con bizzarre e imprevedibili domande. In ogni appuntamento, in un clima di allegria e leggerezza, l’interminabile fila di concorrenti proverà a giocarsi il tutto per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi. Immancabile la sfida finale tutta al contrario che incoronerà il campione della serata e alla quale accederanno due concorrenti, uno per categoria.

In studio, di settimana in settimana, si alterneranno numerosi ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, musica e sport.

Tra questi Roberto Da Crema, Samantha De Grenet, Emanuela Folliero, Chiara Francini, Roger Garth, Alessio Guidi, Marisa Laurito, Filippo Magnini, il conte Mazzoni, Pago, Pablo e Pedro, Francesco Pannofino, Pucci, Antonio Razzi, Enzo Paolo Turchi, Costantino Vitagliano, Alvaro Vitali e Iva Zanicchi. Presente anche il mitico salottino, capitanato da Miss Claudia e popolato da persone comuni. Tra le new entry Ilona Staller. Il format ideato da Bonolis e Stefano Santucci è stato esportato in tutto il mondo. «Avanti un altro! Pure di sera» è prodotto da Endemol Shine Italy e Mediaset. (ANSA).



