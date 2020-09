Bonomi: l’incontro con i sindacati è utile

“Incontro utile, è un primo approccio. Da imprenditore sono ottimista, è iniziato un percorso per dare anche un segnale al Paese e alla politica, abbiamo la necessità di sciogliere alcuni nodi per dare risposte ad oltre 10 milioni di lavoratori, che devono avvenire in un’ottica che tenga conto della trasformazione che sta avvenendo”. E’ il commento del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, al termine dell’incontro con i sindacati. “Serve una riforma organica: questo Paese non può pensare che sia la tassazione del mercato del lavoro a mantenere tutto il resto, dobbiamo avere il coraggio di pensare alla tassazione anche di altri comparti”. ha sottolineato Carlo Bonomi, al termine dell’incontro con i sindacati.

“C’è la conferma del Patto della Fabbrica, ritengo questo importante”. Così la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, al termine dell’incontro tra sindacati e Confindustria. “Mi sembra di aver colto la volontà di definire ed esercitare anche la contrattazione”, sottolinea.

Per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini: “Notizie sono positive ma ci sono temi su cui restano delle difficoltà” .

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte