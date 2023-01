Condividi l'articolo

(ANSA) – TORINO, 21 GEN – “La Juventus è come un drago a

sette teste. Gliene tagli una e ne spunta un’altra. Non molla

mai. E la sua forza è nell’ambiente”: il difensore e capitano

bianconero, Leonardo Bonucci, posta un altro messaggio su

Instagram, dopo quella della serata di ieri, per unire il gruppo

in questo momento molto complicato, con la squadra che si è

ritrovata con 15 punti in meno in classifica dopo la

penalizzazione arrivata ieri. (ANSA).



