Bonucci, Pirlo?abbiamo visto entusiasmo e nuove idee

(ANSA) – ROMA, 20 SET – “Questa sera abbiamo visto nuove idee

e un nuovo modo d’interpretare la partita. E tanto entusiasmo in

fase di possesso e di non possesso, e nella voglia di agreddire

la partita e portare a casa il risultato. Sono anche movimenti

diversi, oggi è molto più uno contro uno, uomo contro uomo, e ci

permette di essere più aggressivi”.

Così, dai microfoni di Sky Sport, Leonardo Bonucci (oggi anche

in gol) spiega com’è cambiata la Juventus passando da Sarri a

Pirlo. “Se essere amici, o ex compagni, dell’allenatore ci dà

qualcosa in più? – dice ancora Bonucci – Siamo abbastanza grandi

e maturi per comportarci da veri professionisti, e per noi oggi

Andrea Pirlo è il nostro allenatore”. Che assomiglia più a Sarri

o ad Allegri? “Ad Allegri – risponde Bonucci -. Trasmette molta

trabquillità. Come da giocatore: se davi il pallone a Pirlo in

mezzo a cinque avversari, eri sicuro che non lo avrebbe perso”.

(ANSA).



