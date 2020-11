Bonucci si impegna per i calciatori, presto altri big

(ANSA) – ROMA, 15 NOV – I big della Serie A sono pronti a

impegnarsi per i calciatori, con un occhio alle fasce più deboli

della categoria, e dopo Leonardo Bonucci altri campioni

scenderanno in campo. Il difensore della Juventus e della

Nazionale lo ha annunciato, dicendo di aver dato la

disponibilità a far parte del direttivo dell’Aic in vista delle

elezioni nella cordata di Calcagno e Grazioli. “I giocatori

importanti devono metterci la faccia anche per aiutare i più

deboli – le parole di Bonucci -. Io ho detto che ci sono

attraverso Gianni Grazioli e Umberto Calcagno. Aspettiamo le

elezioni per poi affrontare i problemi che ci troviamo di fronte

a causa di questo nemico maledetto” con chiaro riferimento al

covid. E dell’impegno di Bonucci nel sindacato ha parlato anche

il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a poche ore dal

match a Reggio Emilia tra Italia e Polonia che vale il primato

nel girone di Nations League, “Sarà compito della Federazione

lavorare di comune accordo coi presidenti delle varie componenti

– le parole del n.1 del calcio -. È giusto andare incontro ai

più deboli e a chi soffre di più, Credo che raggiungeremo

insieme un risultato”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte