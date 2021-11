Bonus casa:Ruffini,comunicazioni riaperte a inizio settimana

Condividi l'articolo









“Sogei sta aggiornando le procedure”, in questo fine settimana le operazioni sono state sospese, ma “all’inizio della prossima settimana verrà riaperto il canale” per le comunicazioni relative ai bonus edilizi. Lo ha assicurato il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, parlando degli effetti del decreto per la stretta sui controlli su superbonus e altri bonus per la casa. Le frodi, secondo i dati forniti da Ruffini, ammontano infatti a 950 milioni di euro.

Proprio per questo il dl ha introdotto nuovi adempimenti, per i quali deve però essere ancora aggiornata la piattaforma digitale.



