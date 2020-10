Bonus giugno:Sport e Salute,già pagati 122mila collaboratori

(ANSA) – ROMA, 16 OTT – “Sport e Salute sta esaminando una

per una le pratiche per il bonus di giugno ai collaboratori

sportivi sulla base del decreto che ha stanziato le risorse per

questa indennità”. Così sul sito e sui social la società fa il

punto sui pagamenti per il mese di giugno. “Qui ricapitoliamo il

lavoro già fatto, quello in corso, le criticità e i contatti per

ottenere un supporto – si legge – I fondi sono stati accreditati sul conto della Società lunedì

mattina. Alle 8,30 dello stesso giorno sono partiti i bonifici

per 112 mila persone. In totale sono stati subito erogati circa

68 milioni di euro. Nel caso di problemi rispetto al possesso

dei requisiti necessari in base al nuovo testo di legge, Sport e

Salute ha inviato una mail individuale per consentire a ogni

singolo collaboratore di verificare la sussistenza dei requisiti

stessi per accedere al bonus” “In questi pochi giorni sono state esaminate circa 25 mila

mail ed è stata verificata, per il momento, la sussistenza del

diritto al bonus per circa 5000 persone. Questi casi verranno

sbloccati nelle prossime ore; A tutti coloro che hanno

contattato la Società senza produrre la documentazione idonea

all’immediato pagamento dell’indennità, verrà nuovamente offerta

singolarmente la possibilità di produrre le integrazioni

necessarie ed è sempre a disposizione la mail

ultimosoccorso@sportesalute.eu. Nei casi di incompatibilità del

bonus con altre indennità Inps o di criticità segnalate

dall’Agenzia delle Entrate, Sport e Salute, consapevole che la

storia di ciascuno è diversa dalle altre, sta svolgendo gli

opportuni approfondimenti, su cui verrete puntualmente

aggiornati”. (ANSA).



