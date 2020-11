Boom Xiaomi nel mercato italiano smartphone, scavalca Huawei

Xiaomi scala il mercato degli smartphone. In Italia nel terzo trimestre, secondo i dati degli analisti di Canalys, l’azienda cinese ha conquistato la seconda posizione in classifica, lasciandosi dietro Huawei e Apple. Da luglio a settembre Xiaomi ha registrato una crescita delle spedizioni pari al 122%, arrivando al 19% di market share. In testa c’è sempre Samsung, con una quota di mercato del 38% e una crescita del 3%.

Huawei, che paga le conseguenze delle sanzioni Usa, scivola in terza posizione: nel trimestre le consegne sono diminuite del 33% e la market share è scesa al 16%. Fuori dal podio Apple, che vede le consegne diminuire del 28%. La quota della Mela nel mercato italiano è del 10%. In quinta posizione si piazza Oppo, grazie a un incremento dell’880% che le vale il 6% del mercato.

Parzialmente diversi i dati dell’Europa occidentale. Sempre secondo Canalys, nel terzo trimestre Samsung si conferma prima con una fetta del 36% e un aumento delle consegne pari al 6%.

Apple è seconda, con un quarto esatto del mercato (25%) e una crescita del 13%. Xiaomi espugna la terza posizione raggiungendo una quota del 13% dopo aver raddoppiato le consegne (+107%).

Huawei esce dal podio, a causa di una flessione del 32% che la porta a detenere il 12% del mercato. Quinta è anche qui Oppo, in ascesa del 942%, con una quota del 4%.



