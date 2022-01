Boris Johnson pronto a cooperare con la polizia sull’inchiesta Partygate

Condividi l'articolo

Il premier britannico Boris Johnson ritiene “interamente giusta” la decisione di Scotland Yard di aprire un’indagine preliminare sul cosiddetto scandalo Partygate dei ritrovi organizzati a Downing Street fra il 2020 e il 2021 in sospetta violazione delle regole anti Covid allora in vigore, svelati a scoppio ritardato sui media. Lo ha detto un portavoce di Downing Street aggiungendo che il premier, il suo staff e il governo Tory intendono “cooperare pienamente”. Il portavoce non ha invece evocato alcuna ipotesi di passi indietro da parte di Johnson, facendo capire come per il momento appaia determinato a provare a resistere ancora.



