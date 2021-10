Condividi l'articolo









La Borsa di Milano apre la seduta in rialzo, influenzata dalle trimestrali. Il Ftse Mib guadagna lo 0,14% a 26.873 punti sostenuto da Unicredit (+1,7%) e Stellantis (+1,8%) mentre Tim affonda in calo del 4,6 per cento.

(ANSA).



