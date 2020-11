Borsa: chiusura brillante in Europa, Parigi +2,44%

(ANSA) – MILANO, NOV 3 – Chiusura brillante per le principali borse europee. Parigi ha guadagnato il 2,44% a 4.805 punti, Francoforte il 2,54% a 12.083 punti, Londra il 2,3% a 5.786 punti e Madrid il 2,48% a 6.749 punti. Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha guadagnato il 3,19% a 18.986 punti.

E’ Ferrari a portare in trionfo Piazza Affari a pochi minuti dalla chiusura. Con il Cavallino Rampante in crescita del 7% a 168,5 euro dopo i conti trimestrali e il rialzo delle stime di fine esercizio

Wall street in crescita attedne il voto Usa.



—

