Borsa: debito Usa, Cina e inflazione zavorrano l’Europa

Prosegue in forte calo la seduta delle Borse europee, il cui orizzonte si carica di nubi, dal mancato accordo per il tetto al debito Usa, ai rischi per l’economia cinese, alle prese con una nuova ondata di Covid e con l’inatteso bando ai chip di Micron, fino al dato sull’inflazione britannica, che rinfocola i timori di un lungo periodo di tassi alti.

Piazza Affari, zavorrata dalle banche, indossa la maglia nera (-2,3%), davanti a Parigi (-1,8%), Londra (-1,8%) e Francoforte (-1,7%), in quella che si preannuncia come la peggiore seduta in Europa degli ultimi due mesi. Negativi i future su Wall Street (-0,39% il Dow Jones e -0,3% il Nasdaq) mentre il protrarsi dell’attesa per un accordo sul tetto del debito innervosisce gli investitori, che in serata leggeranno i verbali della Fed.

Sui listini affondano i bancari (-2,3%), le auto (-2,3%) e il lusso (-2,1%), i cui titoli in due sedute hanno bruciato qualcosa come 56 miliardi di dollari di capitalizzazione, dopo che alcuni analisti hanno invitato alla cautela per via delle alte valutazioni e per i timori legati alla nuova ondata di Covid in Cina. Un indice Ifo deludente e la resilienza dell’inflazione britannica pesano sull’euro e sulla sterlina, fiacche sul dollaro, con il mercato monetario che alza al 5,5% le sue previsioni sul tasso terminale della Banca d’Inghilterra.

Ne risentono i Gilt decennali, i cui rendimenti sono in rialzo di cinque punti base al 4,2%. Dopo un avvio fiacco risalgono invece i titoli di Stato dell’Eurozona (il rendimento del Btp scende di due punti al 4,29%) con gli investitori alla ricerca di ‘porti sicuri’ come l’oro, salito a 1.977 dollari l’oncia.

Sul listino milanese soffrono Mps (-5,3%), Leonardo (-5,1%), Bper (-5,1%), Pirelli (-4,8%), Unicredit (-4,5%) e Banco Bpm (-4,3%) mentre si muovono in controtendenza Prysmian (+1,6%) e Mediobanca (+1,6%), premiata per un piano industriale che promette maggiori soddisfazioni ai soci.



