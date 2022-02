Borsa: Europa apre in calo, si guarda a Fed dopo inflazione

Condividi l'articolo

Le Borse europee avviano in netto calo l’ultima seduta della settimana, in scia con l’Asia e dopo la flessione di Wall Street. Sui mercati pesano le tensioni sui titoli di Stato, dopo il dato sull’inflazione Usa ed i timori di mosse più aggressive della Fed. Sullo sfondo l’alta tensione tra Ucraina e Russia ed i rincari dell’energia. Avvio in flessione per Parigi (-1,07%), Francoforte (-0,88%), Londra (-0,65%) e Madrid (-1%).

La Borsa di Milano apre in netto calo, dopo l’inflazione Usa e le tensioni sui titoli di Stato. Il primo indice Ftse Mib cede l’1,25% a 26.850 punti. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 163 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,903%.



