Borsa: Europa apre in rialzo, attesa per Lagarde

Le Borse europee aprono in rialzo la prima seduta della settimana. I mercati guardano con fiducia all’andamento dell’economia cinese mentre si attende l’audizione della presidente della Bce Christine Lagarde al parlamento europeo. Restano i timori per una nuova ondata di contagi da coronavirus mentre si attendono gli esiti delle sperimentazioni dei vaccini. Sul fronte valutario l’euro è poco mosso sul dollaro a 1,1626 a Londra. Avviano la seduta in positivo Francoforte e Parigi (+1,6%), Madrid (+1,4%), Londra (+1,3%).

La Borsa di Milano (+1,5%) prosegue la seduta in rialzo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è sostenuta dall’andamento positivo delle banche. Stabile lo spread tra Btp e Bund che si attesta a 141 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,88%. Tra gli istituti di credito corrono Unicredit (+4%), Bper e Mediobanca (+3,4%). Bene anche Intesa (+2,2%), Banco Bpm (+1,5%) e Mps (+0,5%). Seduta all’insegna dell’andamento positivo per Exor (+3%), Cnh (+2,9%), dopo le dimissioni dell’amministratore indipendente Nelda J. Connors, e Fca (+2,6%). In rialzo anche Tim (+1,9%), alle prese con le vicende della rete unica, e Mediaset (+1,8%). Debole Atlantia (-0,1%), impegnata nel dossier Autostrade per l’Italia. In terreno negativo anche Diasorin (-1,9%) e Inwit (-0,1%)



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte