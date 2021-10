Borsa: Europa debole con timori prezzi e Zew, Milano -0,1%

Condividi l'articolo









Le Borse europee restano deboli in scia ai timori legati all’inflazione e alla stretta regolatoria sulle aziende private in Cina, dove Pechino sta scrutinando i rapporti tra sistema bancario e grandi società. Parigi cede lo 0,5%, Londra lo 0,4% e Francoforte lo 0,3% mentre Milano contiene i ribassi allo 0,1%. Salgono invece a New York i future su Wall Street, seppur con rialzi frazionali.

Il petrolio continua la sua ascesa, con il wti sopra gli 81 dollari (+0,6%) e il Brent a 84 dollari (+0,4%). Nonostante ciò gli energetici (-0,9% l’indice Stoxx) sono con le auto (-0,9%) e le materie prime (-0,8%) i comparti più affaticati in Europa, dove invece resistono utility (+0,7%), informatica (+0,4%) e Farmaceutici (+0,3%). Segnali di preoccupazione per l’andamento dei prezzi e per i colli di bottiglia nella supply chain sono arrivati dagli investitori tedeschi, la cui fiducia, misurata dall’indice Zew, è scesa ai minimi da aprile 2020 mentre si attendono domani i dati sull’inflazione americana.

A Piazza Affari soffrono Tenaris (-1,6%), Exor (-1,3%) e Moncler (-1%), tra i bancari vanno male Bper (-0,9%) e Banco Bpm (-0,8%), fiacche anche Atlantia (-0,7%), che con Abertis investirà 300 milioni in Cile, Stellantis cede lo 0,6% ed Eni lo 0,5%. Dall’altra parte del listino brillano Diasorin (3,2%), con Prysmian (+2,4%), Saipem (+1,8%) e Inwit (+1,5%). Fuori dal ftse Mib si mettono in luce Mondadori (+5,3%) e Seco (+5,2%), che ha annunciato un accordo per equipaggiare i distributori automatici di Rhea, mentre soffre Vianini (-3,6%). (ANSA).



