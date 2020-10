Borsa: Europa lima rialzo, resta incertezza per il Covid

Le Borse europee limano il rialzo iniziale con gli investitori che guardano alle prospettive dell’economia globale. Fari puntati sui verbali della Bce e sul piano di stimolo degli Usa. Ma sulle principali Piazze del Vecchio continente permane un clima di incertezza per l’aumento dei contagi da Covid-19. Sul fronte valutario l’euro sul dollaro scende a 1,1765 a Londra.

L’indice d’area stoxx 600 guadagna lo 0,3% con il comparto immobiliare (+0,9%), le Tlc (+0,8%) e le banche (+0,5%). In calo le auto (-0,8%). Si muovono in terreno positivo Francoforte (+0,2%) e Madrid (+0,8%) mentre è in calo Londra (-0,2%) e piatta Parigi (-0,01%).

Corrono Telefonica (+2,8%), Iliad (+2,5%), Vodafone (+2%) e Orange (+0,9%). Avanzano anche le banche con Commerzbank (+1,9%), Societe Generale (+1,6%) e Bnp Paribas (+1,5%).

Andamento negativo per le auto dove si mostrano deboli Peugeot (-0,1%), Renault (-0,5%), Volkswagen (-0,2%) e Daimler (-0,8%). (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte