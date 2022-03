Borsa: Europa tiene dopo Wall street, Milano +0,6%

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 25 MAR – I mercati azionari del Vecchio

continente rimangono tutti positivi dopo l’avvio incerto di Wall

street: Amsterdam è al momento la Borsa migliore in Europa e

sale di un punto percentuale, seguita Parigi in crescita dello

0,8%, con Milano e Francoforte in rialzo dello 0,6%. Più caute

Madrid (+0,3%) e Londra, che ondeggia sulla parità.

Gli operatori sembrano in attesa anche delle decisioni ufficiali

del Consiglio europeo sui temi dell’energia, con il gas in calo

del 5% sui 105 euro al megawattora e il petrolio anch’esso

debole che scende anche sotto la quota dei 110 dollari al

barile. In calo la Borsa di Mosca, con l’indice Moex in ribasso

del 3% e l’Rts in dollari negativo del 2%.

In Piazza Affari, che guarda anche allo spread a quota 151 con

un rendimento del Btp al 2,06%, forti Campari e Tim che salgono

di oltre tre punti percentuali, con Generali in rialzo dell’1,9%

a 19,4 euro nel giorno della presentazione del piano per il

Leone della lista alternativa a quella stilata dal Cda uscente

che fa riferimento all’imprenditore Gaetano Caltagirone.

Debole Unicredit (-1,5%), con Iveco e Poste che cedono il 2%.

Vendite su Saipem nel giorno della presentazione della manovra

finanziaria per risanare i conti, il nuovo piano strategico e

l’aumento di capitale da due miliardi: il titolo, anche sospeso

in asta di volatilità, cede il 3,4% a 1,05 euro. (ANSA).



