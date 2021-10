Borsa: Hong Kong chiude a -0,45%, Evergrande a -12,54%

Condividi l'articolo









Hong Kong chiude negativa appesantita dal ritorno agli scambi di Evergrande dopo il fallimento della vendita del pacchetto del 50,1% della controllata Evergande Property Services al gruppo Hopson per 2,58 miliardi di dollari: l’indice Hang Seng cede lo 0,45%, a 26.017,53 punti. Evergrande, invece, dopo la sospensione di oltre due settimane per condurre i negoziati, ha segnato un tonfo del 12,54%, a 2,58 dollari di Hk. La società, che ha 305 miliardi di dollari di debiti, ha detto che “non vi è alcuna garanzia che il gruppo sarà in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari” a causa della situazione critica della liquidità.

