Borsa: l’Europa apre in deciso rialzo, bene le banche. Spread in calo

Le Borse europee partono ingranando la marcia, dopo il calo di venerdì in scia ad una nuova ondati di timori sul settore bancario che ha colpito più di altri Deutsche Bank.

Parigi sale dell’1,27% con il Cac 40 a 7.103 punti. Francoforte guadagna l’1,18% con il Dax a 15.133 punti. Londra guadagna lo 0,95% con il Ftse 100 a 7.476 punti. La Borsa di Milano rimbalza in avvio. Il primo Ftse Mib segna un +1,47% a quota 26.273 punti, per poi limare lo strappo dell’avvio con un +0,83% a 26.101 punti. Tengono i

bancari: Unicredit segna un 1% e Intesa Sanpaolo +0,88%. Lo spread tra Btp e Bund cala a 184 punti mentre il rendimento del decennale italiano, pur riducendosi, resta sopra la soglia del 4%

Deutsche Bank perde lo slancio dell’avvio che ha portato il titolo a guadagnare anche fino al 7%. A Francoforte le azioni dell’istituto invertono la rotta e cedono lo 0,54%. Gli analisti di Kepler affermano che le preoccupazioni del mercato “iniziano a essere irrazionali”

Lo spread tra Btp e Bund parte in calo. Il differenziale sfiora i 187 punti in avvio (186,8) dai 188 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale italiano resta al 4% (4,048%).

