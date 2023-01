Borsa: l’Europa corre con i bond, Milano +1,5% e Btp al 4,3%

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 04 GEN – Le Borse europee proseguono la

seduta in rialzo nonostante la cautela di Wall Street, poco

mossa in scia a un mercato del lavoro americano che continua a

dimostrarsi robusto e in attesa dei verbali della Fed, che non

dovrebbero discostarsi dalla retorica rialzista riaffermata a

più riprese dalla banca centrale americana.

Milano sale dell’1,5%, Francoforte dell’1,7%, Parigi del 2%

mentre Londra contiene i rialzi allo 0,2%. A New York gli indici

oscillano attorno alla parità, dopo che i dati sulle offerte di

lavoro hanno superato le previsioni degli economisti.

Acquisti diffusi sul debito dell’Eurozona, con un calo dei

rendimenti a doppia cifra, con gli investitori che festeggiano

la frenata dell’inflazione, in calo anche in Francia, e

scommettono su un ammorbidimento della stretta monetaria della

Bce. Maglia rosa al Btp, i cui rendimenti scendono di 18 punti

base, al 4,3%, mentre lo spread con il Bund cala di 8 punti a

202 punti. Contribuisce al buon umore degli investitori il calo

del prezzo del gas, che cede il 10% ad Amsterdam, a 65 euro al

megawattora, in scia alle temperature miti e alla riduzione dei

consumi. Crolla anche il prezzo del petrolio, in calo del 4,3%

con il wti che scivola a 73,5 dollari al barile e il brent a

78,6 dollari.

A Piazza Affari svetta Tim (+4%), in attesa di sviluppi sulla

rete, mentre Banco Bpm (+3,5%) tira la volata al bancari, tutti

su di giri, assieme a Mps (+3,8%), che si consolida al di sopra

dei 2 euro dell’aumento di capitale, dopo la rimozione del

divieto sui dividendi della Bce e la fine delle incertezze sulla

continuità aziendale. In luce anche Hera (+3,4%), Mfe B (+3,9%),

Unicredit (+3,4%) ed Enel (+3,4%), terna (+2,8%), Intesa e

generali (+2,3%) (ANSA).



