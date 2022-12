Borsa: Milano (+2%) cresce con Europa e Wall street

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 13 DIC – Piazza Affari e le altre Borse del

Vecchio continente ampliano i guadagni dopo l’avvio di Wall

street, con tutti i mercati sostenuti dal dato dell’inflazione

Usa inferiore alle attese.

In Europa in un clima molto volatile il listino azionario

migliore è quello di Amsterdam che sale del 2,3%, seguito da

Milano e Francoforte in crescita del 2%. Bene anche Parigi e

Madrid, che salgono rispettivamente dell’1,9% e dell’1,5%, con

Londra più timida in rialzo attorno al punto percentuale.

Si conferma il ribasso dei tassi di interesse sui titoli di

Stato europei (Btp a 10 anni al 3,72%, spread a 185 punti), con

l’euro che si rafforza nei confronti del dollaro a quota 1,064.

Impennata per l’oro che cresce del 2% a 1.831 dollari l’oncia e

sale di due punti percentuali anche il petrolio a 74 dollari il

barile. Gas piuttosto stabile sui 138 euro al kilowattora.

In Piazza Affari Mps sale del 6% e Pirelli del 5,6%, mentre

il titolo meno convinto tra i principali è quello di Leonardo

che ondeggia piatto. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte