Borsa: Milano -2,4% dopo pil Usa, male Eni e Unicredit

(ANSA) – MILANO, 30 LUG – Piazza Affari prosegue pesante,

anche se sopra i minimi di seduta, dopo i dati del Pil americano

del secondo trimestre, crollato del 32,9%, e quello tedesco

sceso del 10,1%. Continuano a faticare anche Francoforte

(-2,4%), Londra (-1,7%) e Parigi (-1,3%), con gli investitori

preoccupati per l’andamento dell’epidemia di coronavirus e dei

suoi impatti sull’economia, i cui rischi sono stati ricordati

sia dalla Fed che dalla Bce. Sul Ftse Mib (-2,4%) pesa il tonfo

di Eni (-5,4%), assieme a quello dei bancari Unicredit (-5%, in

asta di volatilità) e Banco Bpm (-4,2%), che scontano le vendite

sul settore scatenate da Lloyds e Bbva. In una giornata ricca di

conti soffrono Generali (-3,9%), Mediobanca (-3,8%), giù anche

Fineco (-4%) e Saipem (-3,9%) . Fca (-3,7%) risente dei pessimi

risultati di Renault e Vokswagen. In controtendenza Cnh (+0,8%)

e Nexi (+0,1%) in scia alle trimestrali. (ANSA).



