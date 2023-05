Borsa: Milano accelera (+0,9%), sprint Saipem ed Stm, giù A2a

Condividi l'articolo

Accelera Piazza Affari nella prima mezz’ora di scambi, con l’indice Ftse Mib in crescita dello 0,9% a 27.448 punti. Sale a 184,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in crescita di 4 punti 4,217 % e quello tedesco di 4,2 punti al 2,374%. In luce Saipem (+4,25%) dopo nuovi ordini per per circa 850 milioni di dollari (784,81 milioni di euro). La seguono Stm e Amplifon (+1,5% entrambe), Interpump (+1,32%) e Ferrari (+1,26%).

Acquisti su Mediobanca (+1,12%), che ha rilevato la società di consulenza digitale Arma Partners, Banco Bpm e Unicredit (+1,11% entrambe), più caute invece Bper e Intesa (+0,79% entrambe). Debole Mps (-0,45%), unico segno meno del listino principale insieme ad A2a (-1,38%), penalizzata dal taglio a ‘hold’ (tenere in portafoglio, ndr) da parte degli analisti di Intesa Sanpaolo.

Positive Iveco (+1,19%), Cnh (+1,06%), Prysmian (+1,02%), e Stellantis (+1,01%). (ANSA).



