Borsa, Milano apre in rialzo. Tim cresce dopo l’offerta di Cvc. Bene l’Europa

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,14% a 24.593 punti. Tim tonica dopo la proposta non vincolante ricevuta da Cvc e l’interlocuzione con Kkr che va avanti. A Piazza Affari il titolo guadagna l’1,9% a 0,338 euro.

Le Borse europee avviano in rialzo la prima seduta della settimana. La guerra in Ucraina resta al centro dell’attenzione degli investitori con gli effetti delle sanzioni alla Russia. I mercati si avviano sulla strada del rialzo con il prezzo del petrolio e del gas in calo, mentre i future di Wall Street proseguono in terreno negativo. Da oggi l’apertura dei mercati Usa torna alle 15:30.

Avvio di seduta in rialzo per Francoforte (+0,49%), Parigi (+0,38%), piatta Londra (+0,03%), Madrid (+0,29%).

La Borsa di Mosca avvia la seduta in calo nel giorno in cui tornano alle contrattazioni tutti i titoli azionari. L’indice Moex cede il 2,4% e l’indice in dollari perde l’1,5%. Sul fronte valutario il rublo tiene e viene scambiato a 94 sul dollaro, ben lontano dai 75 del periodo antecedente alla guerra in Ucraina.

